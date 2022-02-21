Благоустройство

Глава Назрановского района Ингушетии оказал помощь инвалиду 1 группы

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Глава Назрановского района Ингушетии Муса Муталиев помог инвалиду 1 группы из сельского поселения Плиево.

По его поручению заместитель главы района Апти Котиков совместно с начальником социального отдела Пятимат Хайровой посетили молодого человека с ограниченными возможностями здоровья и вручили ему мобильный телефон Samsung. Абдул-Муталип Плиев выразил огромную благодарность властям района.

Муса Муталиев, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, особо отметил, что такие акции — это очень хорошая, добрая традиция.

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