Глава Назрановского района Ингушетии приобрел водяной насос для жителей села Сурхахи

Как сообщили в администрации Назрановского района, узнав о данной проблеме, Амирхан Измайлов на личные средства купил новый водяной насос, поручил незамедлительно установить его и обеспечить жителей водоснабжением.

В настоящее время вода идет в штатном режиме. Жители села выразили огромную благодарность главе района и отметили, что Амирхан Измайлов «показывает себя не словом, а делом».