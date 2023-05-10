Глава Назрановского района Ингушетии приобрел водяной насос для жителей села Сурхахи

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В сельском поселении Сурхахи, на улице Новой, вышел из строя водяной насос, в связи с чем жители испытывали проблемы с подачей воды. Местная администрация была не в силах содействовать решению проблемы.

Как сообщили в администрации Назрановского района, узнав о данной проблеме, Амирхан Измайлов на личные средства купил новый водяной насос, поручил незамедлительно установить его и обеспечить жителей водоснабжением.

В настоящее время вода идет в штатном режиме. Жители села выразили огромную благодарность главе района и отметили, что Амирхан Измайлов «показывает себя не словом, а делом».

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