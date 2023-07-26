Нацпроекты

Глава Назрановского района Ингушетии проверил готовность новой школы в селе Али-Юрт

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Глава Назрановского района Амирхан Измайлов проинспектировал построенную в рамках нацпроекта «Образование» школу в сельском поселении Али-Юрт.

Отмечается, что учебное заведение должна открыть свои двери для школьников в сентябре текущего года. Среди основных вопросов, которые обозначил руководитель района были: прокладка дороги и благоустройство территории школы.

Амирхан Измайлов отметил, что строительство дороги позволит жителям села быстро и удобно добраться до общеобразовательного учреждения. Заняться этим вопросом он поручил своему первому заместителю.

Не менее важен вопрос благоустройства прилегающей к школе территории, которая находится не в самом лучшем состоянии. Глава района поручил незамедлительно убрать мусор и привести внешний вид школы в порядок.

 

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