Глава Назрановского района Ингушетии встретился с куратором журнала «Вестник. Северный Кавказ» Таисией Мельник

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Глава Назрановского муниципального района Муса Муталиев вместе со своим заместителем Апти Котиковым встретился с директором департамента по работе с органами власти РФ, куратором журнала «Вестник. Северный Кавказ» Таисией Мельник.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципального образования, в ходе мероприятия были обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития Назрановского района.

Кроме того, разговор шёл о реализации национальных проектов, затрагивалась тема работы аграрного сектора и другие немаловажные темы.

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