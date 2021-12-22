Глава Назрановского района Ингушетии встретился с куратором журнала «Вестник. Северный Кавказ» Таисией Мельник

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципального образования, в ходе мероприятия были обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития Назрановского района.

Кроме того, разговор шёл о реализации национальных проектов, затрагивалась тема работы аграрного сектора и другие немаловажные темы.