Глава Назрановского района Ингушетии встретился с куратором журнала «Вестник. Северный Кавказ» Таисией Мельник
Глава Назрановского муниципального района Муса Муталиев вместе со своим заместителем Апти Котиковым встретился с директором департамента по работе с органами власти РФ, куратором журнала «Вестник. Северный Кавказ» Таисией Мельник.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципального образования, в ходе мероприятия были обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития Назрановского района.
Кроме того, разговор шёл о реализации национальных проектов, затрагивалась тема работы аграрного сектора и другие немаловажные темы.