Выборы

Глава Назрановского района посетил участок № 713 в сельском поселении Кантышево

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Глава Назрановского района Муса Муталиев со своим первым заместителем Юсупом Измайловым посетили очередной избирательный участок № 713 в сельском поселении Кантышево.

В одном из самых больших сел региона зарегистрировано около 10 тысяч избирателей. В Кантышево работают четыре избирательных участка, все они развёрнуты на базе местных школ.

Как отметил Муса Муталиев, на избирательных участках Назрановского района соблюдаются все необходимые меры защиты от распространения коронавируса.

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