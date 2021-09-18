Глава Назрановского района посетил участок № 713 в сельском поселении Кантышево
Глава Назрановского района Муса Муталиев со своим первым заместителем Юсупом Измайловым посетили очередной избирательный участок № 713 в сельском поселении Кантышево.
В одном из самых больших сел региона зарегистрировано около 10 тысяч избирателей. В Кантышево работают четыре избирательных участка, все они развёрнуты на базе местных школ.
Как отметил Муса Муталиев, на избирательных участках Назрановского района соблюдаются все необходимые меры защиты от распространения коронавируса.