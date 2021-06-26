Глава парламентского комитета по здравоохранению Ингушетии покинул свой пост

«Парламент принял постановление о досрочном сложении полномочий по состоянию здоровья председателем комитета Народного собрания по здравоохранению и социальной политике Яхьей Белхороевым», — отметили в пресс-службе законодательного органа.

По словам собеседника издания, также на заседании парламентарии приняли постановление об избрании мировыми судьями Т. Х. Цечоева и И. И. Газдиева.

Ранее пресс-служба Верховного суда республики сообщала, что в июле минувшего года ВС оставил в силе решение Магасского районного суда о досрочном прекращении полномочий Белхороева за сокрытие доходов. Депутат обжаловал решение в вышестоящей инстанции.