Глава правительства и спикер парламента Ингушетии побывали на похоронах погибших в зоне СВО бойцов
Исполняющий обязанности премьера Магомед Евлоев, спикер парламента Ингушетии Магомет Тумгоев, министры, представители муниципальных органов власти побывали на похоронах бойцов, погибших в зоне СВО.
В сельском поселении Кантышево Назрановского района и административном округе Гамурзиевский Назрани они выразили соболезнования родным Магомеда Евкурова и Ислама Озиева.
Евлоев заверил близких в том, что им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
Дала гешт долда байначарна!
В пресс-службе Главы и правительства республики напомнили, что для поддержки мобилизованных граждан и членов их семей указом руководителя субъекта введены дополнительные меры социальной поддержки. Эти меры охватывают практически все сферы, включая помощь в трудоустройстве и внеочередном зачислении детей в детсады и школы, бесплатное предоставление земельных участков, льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставление бесплатных путевок в учреждения региона для отдыха и оздоровления детей в летний период и ряд других.