Глава правительства и спикер парламента Ингушетии побывали на похоронах погибших в зоне СВО бойцов

В сельском поселении Кантышево Назрановского района и административном округе Гамурзиевский Назрани они выразили соболезнования родным Магомеда Евкурова и Ислама Озиева.

Евлоев заверил близких в том, что им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Дала гешт долда байначарна!

В пресс-службе Главы и правительства республики напомнили, что для поддержки мобилизованных граждан и членов их семей указом руководителя субъекта введены дополнительные меры социальной поддержки. Эти меры охватывают практически все сферы, включая помощь в трудоустройстве и внеочередном зачислении детей в детсады и школы, бесплатное предоставление земельных участков, льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставление бесплатных путевок в учреждения региона для отдыха и оздоровления детей в летний период и ряд других.