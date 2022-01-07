Глава правительства Ингушетии поздравил православных с Рождеством

«Этот светлый праздник обращает нас к непреходящим ценностям, которые лежат в основе христианства, объединяет нас в стремлении совершать благие дела и поступки, пробуждает в нас самые добрые чувства, вселяет надежду на лучшее», — отметил Сластенин в своем обращении, опубликованном на сайте регионального кабинета министров.

По его словам, праздник Рождества Христова олицетворяет собой православные истины и добродетели, духовность, справедливость и чистоту помыслов. Он дарит людям негасимый свет веры и наполняет их сердца радостью и любовью.

«Рождество делает нас мудрее, милосерднее и внимательнее друг к другу. И хочется верить, что эти рождественские дни принесут всем нам радость и уверенность в завтрашнем дне, жизненную силу и надежду на счастливые перемены», — подчеркнул премьер-министр.

Он пожелал всем православным доброго здоровья, счастья, благополучия, душевного тепла, мира и благоденствия.

«Пусть ваш семейный очаг всегда будет теплым и уютным, в дорогие вам люди — здоровы и счастливы. Пусть вера, надежда и любовь помогут нам жить в мире и согласии, созидательно трудиться на благо нашей Родины», — говорится в обращении.

Традиция празднования Рождества в разных странах тесно связана с календарем, по которому живет та или иная церковь. Условно они разделены по принципу старого и нового стиля. Более древней традиции, то есть старого стиля, придерживаются приверженцы юлианского календаря. Они отмечают Рождество 7 января.