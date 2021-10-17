Поздравление

Глава правительства Ингушетии поздравил работников дорожного хозяйства с праздником

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Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства республики с профессиональным праздником.

«Сегодня в Республике Ингушетия уделяется большое внимание строительству и реконструкции автодорог. Ведь от развития транспортной инфраструктуры во многом зависят инвестиционная привлекательность региона, эффективность производства, бизнеса, социальной сферы, внутреннего рынка», — отметил Сластенин.

По его словам, в этой отрасли работают ответственные и преданные своему делу люди. Несмотря на сложные условия, они остаются примером трудолюбия, стойкости и верности профессии, вносят свой вклад в развитие дорожного хозяйства и повышение экономического потенциала республики.

«Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства! Ваша работа трудна, необходима и заслуживает глубокого уважения. Примите слова искренней благодарности за ваш добросовестный труд и преданность делу. Уверен, что ваши профессионализм, богатый опыт и ответственный подход к работе будут и впредь направлены на благо Республики Ингушетия», — говорится в обращении.

Сластенин пожелал работникам дорожного хозяйства и их близким крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия.

Профессиональный праздник «День работников дорожного хозяйства» отмечается в третье воскресенье октября в соответствии с указом президента России от 23 марта 2000 года.

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