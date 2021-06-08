Дата

Глава правительства Ингушетии поздравил социальных работников с профессиональным праздником

0
Владимир Сластенин

Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин поздравил социальных работников республики с профессиональным праздником.

«Ваша профессия призвана нести в жизнь идеалы справедливости и милосердия. На ваши плечи ложатся проблемы людей, нуждающихся в особом внимании и заботе. Социальная работа требует не только добросовестного отношения к делу, но и благородства души, огромного терпения, умения сопереживать. Именно ваше участие и поддержка вселяют в людей уверенность, дают силы для преодоления тяжелых жизненных испытаний», — отметил Сластенин в своем обращении.

В день профессионального праздника он выразил слова «искренней благодарности всем работникам системы социальной защиты населения за кропотливый и напряженный труд».

«От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов в вашей нелегкой работе на благо жителей Ингушетии», — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, ежегодно 8 июня в России отмечают День социального работника. Этот профессиональный праздник был учрежден указом Президента России от 27 октября 2000 года.

Инициатива о введении такого праздника была представлена в 1994 году на ежегодной конференции Ассоциации работников социальных служб.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В больнице скончался один из трех пострадавших в ДТП на автодороге «Галашки-Нестеровская»
Жителя Ингушетии приговорили к 10 годам колонии за продажу героина через интернет
Нерадивый подрядчик стал фигурантом трех уголовных дел за махинации при строительстве квартир в Ингушетии
Более 200 жителей Ингушетии уже могут бесплатно получить дополнительное образование
Ингушские юнармейцы принимают участие в «Летних юнармейских играх»
Три человека пострадали в результате ДТП на автодороге «Галашки - Нестеровское» в Ингушетии
Интеллектуальный диалог: «Ростелеком» поможет компаниям проанализировать разговоры с клиентами
Композитор Александр Чередниченко представил министру культуры Ингушетии свой сборник песен «Под одним небом»
У четверых жителей Ингушетии изъяли марихуану в ходе досмотра
Не прошедшим медосвидетельствование могут запретить приобретать огнестрельное оружие
«Ростелеком» запустил «Мониторинг транспорта», позволяющий отслеживать состояние автопарка

Главное

Яндекс.Метрика

 