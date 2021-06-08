Глава правительства Ингушетии поздравил социальных работников с профессиональным праздником

«Ваша профессия призвана нести в жизнь идеалы справедливости и милосердия. На ваши плечи ложатся проблемы людей, нуждающихся в особом внимании и заботе. Социальная работа требует не только добросовестного отношения к делу, но и благородства души, огромного терпения, умения сопереживать. Именно ваше участие и поддержка вселяют в людей уверенность, дают силы для преодоления тяжелых жизненных испытаний», — отметил Сластенин в своем обращении.

В день профессионального праздника он выразил слова «искренней благодарности всем работникам системы социальной защиты населения за кропотливый и напряженный труд».

«От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов в вашей нелегкой работе на благо жителей Ингушетии», — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, ежегодно 8 июня в России отмечают День социального работника. Этот профессиональный праздник был учрежден указом Президента России от 27 октября 2000 года.

Инициатива о введении такого праздника была представлена в 1994 году на ежегодной конференции Ассоциации работников социальных служб.