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Глава правительства Ингушетии поздравил таможенников с профессиональным праздником

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Владимир Сластенин

Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин поздравил сотрудников и ветеранов таможенной служба республики с профессиональным праздником, пожелав успехов и новых достижений.

«Таможенная служба играет важную роль в обеспечении национальных интересов страны и укреплении ее экономической безопасности. Работники Ингушского таможенного поста достойно исполняют свой служебный долг, проявляя лучшие профессиональные качества, честность, порядочность и бескомпромиссность, вносят весомый вклад в защиту экономических интересов региона, сохранение его национального богатства», — говорится в обращении, опубликованном на сайте правительства.

Сластенин выразил уверенность, что стремление таможенников постоянно улучшать результаты своей деятельности будут и впредь служить гарантом безусловного соблюдения законодательства в области таможенного дела.

Он поблагодарил таможенников за добросовестную службу на благо республики и страны в целом.

Указ о праздновании Дня таможенника был подписан только в 1995 году, выбранная дата имеет исторический подтекст. 25 октября 1653 года на Руси приняли Единый Торговый устав, который содержал правила «о взимании таможенной пошлины в Москве и в городах, с показанием по скольку взято и с каких товаров».

Документ впервые четко сформулировал обязанности «мытчиков» (то есть таможенников), и с этого момента таможня стала государственной службой, которая должна была отстаивать экономические интересы страны. В 2021 году этому событию исполняется 368 лет.

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