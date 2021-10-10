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Глава правительства Ингушетии поздравил тружеников АПК с профессиональным праздником

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Владимир Сластенин

Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин поздравил тружеников АПК с профессиональным праздником — Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По его словам, этот праздник объединяет всех, кто любит родную землю и работает на ней, кто поставляет людям качественные продукты питания, обеспечивает продовольственную безопасность страны и повышает качество жизни людей.

Сельское хозяйство всегда занимало особое место в экономике региона. А труд работников сельского хозяйства во все времена ценился и пользовался особым уважением. В этой отрасли работают трудолюбивые, сильные духом и преданные своему делу люди, считает Сластенин.

«Несмотря на сложные условия, они остаются примером трудолюбия и стойкости, верности и преданности своему делу, вносят свой вклад в развитие агропромышленного комплекса, повышение экономического потенциала республики», — отметил премьер-министр.

Он подчеркнул, что работа тружеников сельского хозяйства трудна, но жизненно необходима.

«Ваш созидательный и напряженный труд заслуживает глубокого уважения. Щедрыми и богатыми урожаями, выращенными своими руками, вы создаете национальное богатство, от которого многом зависит сохранение здоровья нации», — говорится в обращении, опубликованном на сайте правительства.

Сластенин поблагодарил работников АПК за самоотверженный, созидательный труд на благо республики и пожелал им крепкого здоровья, счастья и благополучия.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России отмечается ежегодно во второе воскресенье октября. Дата установлена указом Президента страны от 31 мая 1999 года.

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