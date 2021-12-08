Глава правительства Ингушетии провел прием граждан

Житель сельского поселения Троицкое Сунженского района Рустам Шоухалов обратился с просьбой проведения в населенном пункте берегоукрепительных работ, поскольку при паводке здесь регулярно происходит подтопления домовладений. Было отмечено, что необходимо заново отстроить дамбу, протяженность которой составит около 300 м.

Председатель правительства отметил, что Минприроды и администрации Сунженского района нужно представить проектно-сметную документацию, рассчитав точную сумму для строительных работ. Далее предложения будут направлены в адрес Главы республики. В качестве временной схемы устранения подтопления предложено засыпать проблемные зоны песком и глиной. Выполнение данной задачи поручено Минстрою.

В ближайшее время сотрудники Минприроды выедут на место и установят причину подтопления, после чего будет рассмотрена возможность включения проблемного участка в программу берегоукрепительных работ за счет средств федерального бюджета. Сластенин считает, что закрыть вопрос нужно успеть до начала марта 2022 года.

Шестерым детям жительницы Назрановского района, которые занимаются дзюдо в ФОК сельского поселения Экажево, министерство спорта республики, по поручению премьер-министра, приобретет кимоно. Кроме того, семье в связи с трудным материальным положением будет оказана финансовая поддержка за счет средств резервного фонда правительства.

Жители сельского поселения Инарки обратились с просьбой назвать строящуюся в населенном пункте школу в честь автора книги «Абат» Дзарахмета Тимиева. Заместитель министра образования и науки Пятимат Угурчиева сообщила, что, прежде всего, нужно передать в администрацию Малгобекского района соответствующие документы. После чего, вопрос будет рассмотрен в правительстве на заседании топонимической комиссии.

Сластенин также поручил Минздраву выделить квоту на лечение Азе Берсановой, дочери которой требуется срочное хирургическое вмешательстве из-за перелома позвоночника.