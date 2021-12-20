Коронавирус

Глава правительства Ингушетии указал на необходимость обеспечения медучреждений кислородом в праздничные выходные дни

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Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин на очередном заседании правительства указал руководству Минздрава и Минтранса региона на необходимость обеспечения медучреждений кислородом в праздничные выходные дни.

«Необходимо своевременно обеспечить бесперебойную подачу кислорода в медучреждения Ингушетии в праздничные новогодние дни и предоставить график его завоза», — цитирует Сластенина пресс-служба Главы и правительства республики.

Как сообщила министр здравоохранения Рукият Торшхоева, на сегодня обеспеченность кислородом составляет около 6 тонн и 427 баллонов. Запасы имеются на два дня.

По ее данным, всего на лечении в регионе находятся 1 498 человек: 1 165 амбулаторно (7,8% от общего числа), 333 человека — в стационаре, из них в реанимации — 38, лиц старше 60 лет — 111 человек. На оксигенотерапии — 152 человека.

Торшхоева напомнила, что в республике продолжают функционировать 395 коек в 5 медицинских организациях, 46 из них — реанимационные, свободный коечный фонд составляет 16%.

В настоящее время работает 15 лабораторий, осуществляющих тестирование жителей на определение коронавирусной инфекции.

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