Глава правительства Ингушетии Владимир Сластенин поздравил мусульман с праздником Ид аль-Адха

«Один из главных исламских праздников — Курбан-Байрам знаменует завершение Священного Хаджа, паломничества в святую Мекку. Этот праздник олицетворяет собой высокие нравственные устои ислама — милосердие, доброту, сострадание, воспитывает уважительное отношение к истории, обычаям и заветам предков. Проникнутый самыми добрыми и светлыми чувствами, праздник Курбан-Байрам способствует сближению людей, раскрывает глубину духовных традиций ислама», — говорится в обращении.

Сластенин отметил, что жители республики, как и миллионы мусульман России, «с богобоязненным трепетом ожидают этот прекрасный и щедрый праздник. Для всех мусульман Ингушетии священные дни великого праздника являются временем нравственного обновления, осмысления прожитого и зарождения новых надежд на будущее. Этот праздник принято отмечать добрыми делами, проявляя заботу о ближних и милосердие к нуждающимся, пожилым людям и сиротам».

«Пусть этот священный праздник наполнит теплом и радостью сердца людей, вселит надежду и уверенность в завтрашнем дне, укрепит общественное согласие и гражданский мир в республике и нашей многонациональной и многоконфессиональной стране», — отметил глава правительства.

Сластенин пожелал жителям Ингушетии «крепкого здоровья, успехов во всех добрых начинаниях и благих делах, радостной встречи праздника, духовного покоя и благополучия».