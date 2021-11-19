Глава правительства республики подвел предварительные итоги дней Ингушетии в Совете Федерации

«Подобная программа уже существует, в прошлом году она была принята и направлена на развитие 10 территорий государства», — цитирует Сластенина пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Премьер отметил, что на 5 заседаниях комитетов верхней палаты, курирующих различные направления жизнедеятельности субъектов страны, были рассмотрены самые острые для республики вопросы.

В частности, на заседании комитета по бюджету и финансовым рынкам было предложено изучить возможность увеличения субсидий на ежегодную сбалансированность бюджета с учетом инфляции, количества безработных. Также были обозначены серьезные нагрузки, которые приводят к дефициту: оплата ФОМС лечения жителей, содержание вновь введенных объектов и другие.

Плодотворно прошло заседание комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, которое подвело некоторые итоги развития в республике — это и повышение собираемости урожая зерновых, и развитие животноводства, овцеводства, в частности, — появление новых заполненных кошар, где на данный момент более 15 тыс. овец.

На заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре были затронуты магистральные для культурной жизни направления — это строительство республиканского музея краеведения и государственного колледжа искусств, а также проекты государственной филармонии, Национальной библиотеки и Русского государственного музыкально-драматического театра.

«Много внимания было уделено объектам культурного наследия — это наше самое ценное достояние — башни, объекты Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника, культурного наследия федерального значения — храма Тхабы-Ерды. Нам нужно искать средства, чтобы они не разрушились, чтобы сохранить историю», — заявил глава правительства республики.

Не оставили без внимания члены Совета Федерации и сферу здравоохранения.

«У нас не было инфекционной больницы на момент начала пандемии, только одно отделение. Сейчас их 6 на 1000 мест для больных ковидом, но у нас другая беда: мы сместили акцент в сторону ковида и перестали лечить болезни, которые от нас никуда не делись, поэтому выросла смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, то есть расширять медицинскую инфраструктуру необходимо. Мы затронули тему финансирования большой республиканской больницы на 400 посещений в смену, нас комитет по социальной политике поддержал, и это было записано отдельной строкой», — сообщил Сластенин.

На заседании комитета по экономической политике было сообщено об успехах региона — это запуск 10 простаивавших предприятий, которые требовали инвестиций и начали функционировать.

«К примеру, птицекомплекс «Южный» по производству мяса индейки мощностью 10 тыс. тонн обеспечил население 400 рабочими местами, швейная фабрика в Али-Юрте дала 1500 мест, производство обуви «Фелидже Пелле» — 200. Мы предлагаем сейчас 2500 новых рабочих мест. Сегодня рассматривается 40 предложений от инвесторов, для которых мы создаем льготные условия», — сказал премьер-министр.

Он выразил благодарность всем членам Совета Федерации за участие во встречах и заинтересованность в судьбе субъекта, за очевидное, по его мнению, желание помочь.