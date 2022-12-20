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Глава республики поздравил работников ГТРК «Ингушетия» с 30-летием телерадиокомпании

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Глава республики Махмуд-Али Калиматов поздравил работников ГТРК «Ингушетия» «с прекрасным творческим юбилеем — 30-летием образования» телерадиокомпании.

«Начало вещания радио и телевидения Ингушетии стало праздником для всего ингушского народа. Это был исторический знак, говорящий об устремленности молодой республики в будущее и процессе небывалых перемен, большой созидательной работе на ее территории», — отметил Калиматов в своем обращении.

По его словам, телерадиокомпания прошла сложный и славный путь своего профессионального развития. С первых лет и до настоящего времени она оперативно и на качественном уровне рассказывала обо всех этапах нашей возрожденной государственности, освещала все стороны жизни нашего общества.

«Сегодня коллектив ГТРК «Ингушетия» — люди, по-настоящему влюбленные в свое дело. Создавая честный образ плодотворно развивающейся Ингушетии, телевидение помогает решать вопросы социально-экономического развития родного края. Способствует объединению руководства, государственных органов, общественности и телевидения республики вокруг общих целей — реализации созидательных проектов, укреплению единства жителей региона, воспитанию настоящих граждан и патриотов родного края и страны», — подчеркнул руководитель субъекта.

Он поблагодарил коллектив и ветеранов ТВ за созидательный труд, профессионализм и преданность профессии, пожелав «новых профессиональных успехов и достижений, творческого вдохновения, интересных и популярных программ. Счастья, здоровья и благополучия».

Напомним, первый эфир ГТРК «Ингушетия» состоялся 20 декабря 1992 года.

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