Встреча

Глава Российско-Турецкого делового совета Ахмет Паланкоев познакомил бизнесменов с туристическим потенциалом Ингушетии

0

Ингушский бизнесмен, председатель Российско-Турецкого делового совета Ахмет Паланкоев во время своего визита в Турцию провёл рабочую встречу с представителями деловых кругов этой страны.

Кроме традиционных для данного формата общения вопросов, председатель РТДС, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, рассказал о туристическом потенциале России на примере культурного и исторического наследия Ингушетии.

Турецкие бизнесмены узнали об уникальных родовых башнях — сооружениях, возраст которых измеряется веками, в которых люди жили, поддерживали связь между селениями, обеспечивали оборону. Многие из них сохранились в горной части республики до настоящего времени и позволяют наглядно представить уклад жизни многовековой давности.

Также Ахмет Паланкоев ознакомил турецких бизнесменов с программами развития Якутии, Дальнего Востока, Северного Кавказа, как привлекательного туристического кластера, сообщил о программах государственной поддержки инвестиций в туристическую отрасль, которые обсуждались с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой на полях заседания Российско-Турецкой подгруппы по безопасности и защите прав туристов в октябре 2021 года в Анкаре.

По окончании встречи Ахмет Паланкоев пригласил турецких предпринимателей лично ознакомиться с регионами РФ с целью создания новых проектов туристической инфраструктуры.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Сунженского района Ингушетии обсудил вопросы реализации национальной политики с казачьим атаманом республики
Россельхозцентр по Ингушетии испытывает в полевых условиях 6 сортов пшеницы
Представителей Ингушетии приглашают принять участие в форуме «Языковая политика в Российской Федерации»
Ингушские лучники успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Рязани
Прокурор Ингушетии 7 декабря текущего года проведёт приём представителей коллектива Ингушской республиканской больницы
Все объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Ингушетии прошли контроль качества
Ингушские пожарные спасли условно пострадавших студентов и потушили пожар
В музее изобразительных искусств Ингушетии состоится открытие выставки «Магия ингушских гор»
В 2022 году семь педагогов Ингушетии станут участниками программы «Земский учитель»
Военнослужащие ЮВО в ноябре поставили в медучреждения регионов ЮФО и СКФО 215 тонн кислорода
Ингушетия в тройке регионов-лидеров по отсутствию вредных привычек

Главное

Яндекс.Метрика

 