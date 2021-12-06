Глава Российско-Турецкого делового совета Ахмет Паланкоев познакомил бизнесменов с туристическим потенциалом Ингушетии

Кроме традиционных для данного формата общения вопросов, председатель РТДС, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, рассказал о туристическом потенциале России на примере культурного и исторического наследия Ингушетии.

Турецкие бизнесмены узнали об уникальных родовых башнях — сооружениях, возраст которых измеряется веками, в которых люди жили, поддерживали связь между селениями, обеспечивали оборону. Многие из них сохранились в горной части республики до настоящего времени и позволяют наглядно представить уклад жизни многовековой давности.

Также Ахмет Паланкоев ознакомил турецких бизнесменов с программами развития Якутии, Дальнего Востока, Северного Кавказа, как привлекательного туристического кластера, сообщил о программах государственной поддержки инвестиций в туристическую отрасль, которые обсуждались с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой на полях заседания Российско-Турецкой подгруппы по безопасности и защите прав туристов в октябре 2021 года в Анкаре.

По окончании встречи Ахмет Паланкоев пригласил турецких предпринимателей лично ознакомиться с регионами РФ с целью создания новых проектов туристической инфраструктуры.