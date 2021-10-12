Глава Ростуризма активно прорабатывает вопросы безопасности в регионах Северного Кавказа

«Приоритетная задача правительства — активно развивать внутренний туризм. У нас заработал национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»: идет подготовка мастер-планов территорий, инвесторы могут воспользоваться льготными кредитами, строя новые объекты во всех уголках нашей страны, а регионы воспользоваться комплексом инструментов по реализации туристического потенциала», — цитирует Чернышенко пресс-служба правительства России.

По словам вице-премьера, наряду с растущим турпотоком внутри страны правительство видит важной задачей формирование условий, при которых туристическая отрасль будет функционировать, строго следуя принципу безопасности для граждан.

«Это касается как вопросов качества оказания туристических услуг, так и услуг в разрезе отдельных видов туризма. В этой связи мною дано поручение Ростуризму, разработать национальные стандарты в сфере безопасности туризма, которые должны учитывать передовой международный опыт в этой области, а также особенности туристической составляющей в регионах России», — сказал зампред.

В поручении, срок исполнения которого — до конца октября текущего года, указана необходимость включения национальных стандартов в сфере туризма в программу национальной стандартизации на 2022 год.