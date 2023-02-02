Следком

Глава села в Ингушетии подозревается в незаконной выдаче земельного участка

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Глава администрации сельского поселения Аки-Юрт Малгобекского района подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе СУ СКР по республике.

По данным следствия, в марте прошлого года чиновник, несмотря на отсутствие правоустанавливающих документов, выдал выписку из похозяйственной книги о принадлежности местному жителю на праве постоянного пользования земельного участка общей площадью 1 тыс. квадратных метров.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, отметили в ведомстве.

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