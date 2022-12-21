Глава Сунженского района Ингушетии исполнил новогоднее желание маленького Абдул-Малика Добриева

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Глава Сунженского района Иса Татиев исполнил новогоднее желание маленького Абдул-Малика Добриева из сельского поселения Плиево в рамках акции «Елка желаний».
Сообщается, что семилетний мальчик получил телевизор и чемоданчик с конфетами.

«Как выяснилось, у мальчика врожденный недуг — детский церебральный паралич (спастическая диплегия). Абдул-Малик пока не ходит в школу. Все свое время между лечением и реабилитациями проводит дома. Для него телевизор — мир сказок с его любимыми героями», — отметил Татиев.

Письмо Деду Морозу писала мать Абдул-Малика и точно угадала с подарком для сына. По её словам, сын любит смотреть мультики и развивающие программы, теперь для этого у него есть хороший телевизор.

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