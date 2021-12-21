Глава Сунженского района Ингушетии обсудил с жителями села Нестеровское вопрос распределения земельных участков

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, Магомед Дзейтов заявил, что актуализация списков завершена на 90% и в ближайшее время будет утверждено постановление о выделении земельных участков на территории массива площадью 40 га. Он призвал сельчан в максимально короткие сроки сдать полный пакет документов, подтверждающих их право на получение земельного участка.

«Вопрос о выделении земельных участков стоит уже давно. Я понимаю ваше негодование. Хочу заверить вас, что прикладываются все усилия для того, чтобы этот вопрос решился как можно скорее, а я в свою очередь сделаю все, чтобы эти участки достались только тем, кому они действительно полагаются! Для максимальной прозрачности созовём сход и огласим полный список», — подчеркнул глава Сунженского района.

Касаясь распределения земельных участков площадью 57 га, Магомед Дзейтов отметил, что этот вопрос будет рассмотрен после завершения распределения земельных участков в районе массива площадью 40 га.