Глава Сунженского района Ингушетии обсудил вопросы реализации национальной политики с казачьим атаманом республики

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Глава Сунженского района Ингушетии Магомед Дзейтов обсудил вопросы реализации национальной политики с депутатом регионального парламента, исполняющим обязанности атамана республики Александром Кузнецовым.

Как отметил Дзейтов, в настоящее время разработана программа по реализации национальной политики в районе, которая включает в себя выставки, встречи, круглые столы, издание материалов по межнациональным и межконфессиональным вопросам и т. д.

Газете «Ингушетия» рассказали в администрации района, что основная цель программы —укрепление гражданского единства и этнокультурного развития среди представителей различных национальностей, проживающих на территории района.

«Депутаты при должной активности могут снять и даже предупредить многие проблемы. Они должны доводить до органов исполнительной власти актуальные вопросы, указывать, если где-то мы недорабатываем», — отметил глава района в завершение встречи.

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