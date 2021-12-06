Глава Сунженского района Ингушетии обсудил вопросы реализации национальной политики с казачьим атаманом республики
Глава Сунженского района Ингушетии Магомед Дзейтов обсудил вопросы реализации национальной политики с депутатом регионального парламента, исполняющим обязанности атамана республики Александром Кузнецовым.
Как отметил Дзейтов, в настоящее время разработана программа по реализации национальной политики в районе, которая включает в себя выставки, встречи, круглые столы, издание материалов по межнациональным и межконфессиональным вопросам и т. д.
Газете «Ингушетия» рассказали в администрации района, что основная цель программы —укрепление гражданского единства и этнокультурного развития среди представителей различных национальностей, проживающих на территории района.
«Депутаты при должной активности могут снять и даже предупредить многие проблемы. Они должны доводить до органов исполнительной власти актуальные вопросы, указывать, если где-то мы недорабатываем», — отметил глава района в завершение встречи.