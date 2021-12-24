Глава Сунженского района Ингушетии принял участие в акции «Ёлка желаний»

Так, Саит-Магомед из Кантышево получит в подарок сенсорный телефон, Салима из Верхних Ачалуков получит планшет, а Имрану из Малгобека глава района вручит большую игрушечную машинку.

«Эта акция действительно благородная и правильная, ведь дети ждут чуда и мечтают накануне Нового года о подарках. Если мы, взрослые, поможем им осуществить желания, я думаю, мир станет теплее и добрее», — цитирует Магомеда Дзейтова его пресс-служба.

Кроме того, по поручению главы района еще семь детей из малообеспеченных семей, состоящих на учёте в администрации, получат тёплые зимние вещи, а также более 2200 детей получат новогодние подарки из рук Деда Мороза и Снегурочки.