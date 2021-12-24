Глава Сунженского района Ингушетии принял участие в акции «Ёлка желаний»

0

Глава Сунженского района принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний», он снял 3 шара с пожеланиями детей на Новый год.

Так, Саит-Магомед из Кантышево получит в подарок сенсорный телефон, Салима из Верхних Ачалуков получит планшет, а Имрану из Малгобека глава района вручит большую игрушечную машинку.

«Эта акция действительно благородная и правильная, ведь дети ждут чуда и мечтают накануне Нового года о подарках. Если мы, взрослые, поможем им осуществить желания, я думаю, мир станет теплее и добрее», — цитирует Магомеда Дзейтова его пресс-служба.

Кроме того, по поручению главы района еще семь детей из малообеспеченных семей, состоящих на учёте в администрации, получат тёплые зимние вещи, а также более 2200 детей получат новогодние подарки из рук Деда Мороза и Снегурочки.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
О проведении широкомасштабных мероприятии по розыску лиц уклоняющихся от прохождения военной службы
Прокуратурой Ингушетии проводится проверка по факту взрыва газа в частном доме
50 граждан проверили судебные приставы на наличие долгов в аэропорту Ингушетии
Чайка отметил работу центра социального обслуживания граждан пожилого возраста в Ингушетии
Мэр Назрани принял участие в акции «Ёлка желаний»
Министр культуры Ингушетии исполнит новогодние желания двух девочек
ДК сельского поселения Зязиков-Юрт Ингушетии награжден дипломом Всероссийского конкурса «Дом культуры. Новый формат»
Ингушские школьники совершили увлекательное путешествие в мир финансов
Юные шахматисты из Центра культурного развития Магаса — одни из лучших в СКФО
Новый директор РДНТ Ингушетии нацелил коллектив на популяризацию родного языка
Полпред Чайка ознакомился с выставкой-презентацией «Сделано в Ингушетии»

Главное

Яндекс.Метрика

 