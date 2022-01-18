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Глава Сунженского района Ингушетии встретился со съемочной группой фильма «Письмо»

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Глава Сунженского района Магомед Дзейтов встретился со съемочной группой нового ингушского полнометражного фильма «Письмо», сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба.

Как заявил режиссер картины Амур Амерханов, некоторую часть фильма планируют снять на территории района, для съемок потребуется массовка и трансфер актеров. Съемочная группа полнометражного фильма в связи с этим обратилась за помощью к главе Сунженского района.

В свою очередь Дзейтов пообещал оказывать необходимую помощь на всех этапах съемок.

Напомним, кинолента «Письмо» станет второй частью трилогии после короткометражного фильма «Сайти — сын Зоули», который удостоился всеобщего признания и многих наград. Съемки нового художественного фильма стартуют уже в следующем месяце, хронометраж его составит 1,5 часа.

«Вторая часть расскажет о событиях середины XХ века, когда наш народ вернулся из Казахстана и Средней Азии после депортации, третья часть — о конце XХ века. Все части объединит одна мысль — развитие народа возможно только благодаря сплоченности и взаимопониманию», — подчеркнул Амерханов.

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