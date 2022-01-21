Главбух, обвинённый в хищении 19 млн руб. у сельхозпредприятия в Ингушетии, оказался лжеминером

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Бывший главный бухгалтер ООО «Молоко Ингушетии» из Кабардино-Балкарии Залим Жамбеев, обвиняемый по уголовному делу о махинациях со средствами предприятия, в апреле 2021 года осужден за «минирование» центрального офиса Сбербанка в Назрани. Об этом газете «Ингушетия» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В ноябре 2020 года руководитель сельхозпредприятия, где работал Жамбеев, предъявил ему претензии в связи с необоснованным затягиванием процесса перевода денег на его банковский счет. Как только директор предприятия заходил в банк для разбирательства, главбух сообщал о его минировании, чтобы тот не успел проверить состояние счета», — рассказал собеседник издания.

Он пояснил, что, находясь на территории Ингушетии 9, 12 и 17 ноября, используя обезличенные абонентские номера телефонов, он звонил на номер единой диспетчерской службы «112» и сообщал о минировании здания филиала банка в Назрани. Территория финансового учреждения была оцеплена силовиками. В ходе проверки каких-либо взрывных веществ и устройств не нашли.

Причиной совершения противоправных действий «минера» назывались махинации со средствами предприятия, к которым он причастен.

После очередного звонка Жамбеев был задержан. В ходе опроса он дал признательные показания. В апреле минувшего года мужчина 1984 года рождения получил 3,5 года колонии-поселения по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Сейчас отбывает наказание в КБР.

Сегодня ингушская прокуратура сообщила, что житель КБР в апреле 2018 года, являясь главбухом ООО «Молоко Ингушетии» и зная о том, что Минсельхозом Ингушетии сельхозпроизводителям предоставляются субсидии на поддержку молочного животноводства путем возмещения части затрат, внес в документацию заведомо ложные сведения и завысил объемы реализованного предприятием коровьего молока. Перечисленные министерством на счет общества средства он похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

Таким же образом в мае 2019 года он похитил перечисленные министерством на счет предприятия более 14,1 млн рублей.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 К РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере) направлено в Магасский районный суд.

Представитель регионального Минсельхоза в рамках дела направил в суд иск о взыскании с обвиняемого ущерба, причиненного преступлениями.

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