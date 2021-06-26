Мошенничество

Главбуха заповедника Ингушетии обвинили в присвоении чужих зарплат

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Дело главного бухгалтера государственного природного заповедника «Эрзи» о мошенничестве дошло до суда, сообщили газете «Ингушетия» в прокуратуре республики.

«По версии следствия, женщина с 2017 по 2019 год вносила недостоверные сведения в бухгалтерские документы, незаконно увеличивая себе сумму заработной платы и премиальных», — уточнил представитель надзорного ведомства.

Он отметил, что таким образом, главбух присвоила более 1,2 млн рублей.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, то есть хищение денежных средств путем злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) раскрыто УФСБ по республике.

После утверждения обвинительного заключения дело направлено в суд.

Минприроды России заявило гражданский иск о взыскании с обвиняемой всей суммы причиненного ущерба.

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