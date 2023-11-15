Главе Джейрахского района Ингушетии вручили медаль «За развитие местного самоуправления»
Руководитель администрации Джейрахского района Ахмед Льянов награжден медалью «За развитие местного самоуправления», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.
Отмечается, что решение о присуждении награды было принято президиумом высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.
«Хочу поблагодарить прежде всего за то, что наш труд был оценен по достоинству. Уверен, что мы и в дальнейшем продолжим прикладывать максимум усилий для развития района и республики в целом», — подчеркнул Ахмед Льянов.