Главе Джейрахского района Ингушетии вручили медаль «За развитие местного самоуправления»

Отмечается, что решение о присуждении награды было принято президиумом высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

«Хочу поблагодарить прежде всего за то, что наш труд был оценен по достоинству. Уверен, что мы и в дальнейшем продолжим прикладывать максимум усилий для развития района и республики в целом», — подчеркнул Ахмед Льянов.