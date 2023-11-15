Награждение

Главе Джейрахского района Ингушетии вручили медаль «За развитие местного самоуправления»

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Руководитель администрации Джейрахского района Ахмед Льянов награжден медалью «За развитие местного самоуправления», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.

Отмечается, что решение о присуждении награды было принято президиумом высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

«Хочу поблагодарить прежде всего за то, что наш труд был оценен по достоинству. Уверен, что мы и в дальнейшем продолжим прикладывать максимум усилий для развития района и республики в целом», — подчеркнул Ахмед Льянов.

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