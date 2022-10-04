Главе Ингушетии представили нового начальника республиканского УФСБ

«Сергей Чернышев, занимавший пост руководителя регионального УФСБ ранее, представил нового начальника Главе Ингушетии Махмуду-Али Калиматову. Глава региона отметил, что Дмитрий Кечкин проходил службу в различных регионах нашей страны, в частности, работал в УФСБ России по Республике Дагестан, во всех вверенных направлениях он демонстрировал высокие профессиональные результаты», — говорится в сообщении.

Махмуд-Али Калиматов также выразил надежду, что опыт, знания, понимание задач, которые стоят перед регионом и страной в целом, помогут Дмитрию Кечкину правильно выстроить работу ведомства и продолжить курс своих предшественников.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия и обеспечения безопасности жителей республики.