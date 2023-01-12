УФССП

Главе Ингушетии представили нового руководителя судебных приставов региона

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Директор ФССП России Дмитрий Аристов представил Главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову нового главного судебного пристава республики Зелимхана Костоева, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.

«Мы взаимодействуем с органами исполнительной власти, и это сотрудничество очень важно. Рад быть в республике и обсудить эту работу, лично представить нового руководителя УФССП России по Республике Ингушетия, полковника внутренней службы Зелимхана Костоева. У него большой опыт прокурорско-следственной работы, непосредственного расследования уголовных дел, контроля и сопровождения особо важных уголовных дел», — сказал Дмитрий Аристов.

В ходе беседы стороны также обсудили вопросы взаимодействия ФССП России и органов исполнительной власти региона, исполнение особо важных решений социальной направленности.

«Служба Ваша в любом субъекте значима. Вы обеспечиваете исполнение судебных решений, безопасность деятельности судебной системы, пополнение бюджета. Хорошо, что Вы лично приехали, уверен, это способствует совершенствованию работы правоохранительного органа, нашей совместной деятельности», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Дмитрий Аристов, в свою очередь, подчеркнул, что встреча поможет определить направление дальнейшей работы по ключевым задачам, в частности, по формированию доходной базы федерального и регионального бюджетов, а также представил руководителю субъекта нового начальника Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия Зелимхана Костоева.

Зелимхан Костоев имеет два высших образования. Большая часть его профессиональной деятельности пришлась на службу в Генеральной прокуратуре России и прокуратуре Москвы, а также в Следственном комитете РФ.

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