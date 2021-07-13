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Главная библиотека Ингушетии празднует очередную годовщину присвоения статуса «национальной»

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Главная библиотека Ингушетии празднует очередную годовщину присвоения статуса «национальной», данное событие состоялось 13 июля 1999 года, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

«Этой важнейшей дате в истории культурного строительства республики предшествовали поистине революционные преобразования по созданию главного регионального библиотечного центра. Ведь только в октябре 1995 года библиотека открыла свои двери для обслуживания первых читателей как республиканская библиотека», — сказал собеседник.

По его словам, за прошедшие с этой даты неполные 4 года был сделан огромный прорыв: сформирован массив национального фонда документов, создана законодательная и нормативная база библиотечного дела республики, начинает формироваться национальная библиография, формируются редкие архивные коллекции, делаются первые шаги в автоматизации и информатизации.

Сегодня Национальная библиотека Республики Ингушетия имени Джемалдина Яндиева — живой развивающийся механизм, ведущий культурный, информационный, научно-образовательный центр республики, широко известный в российском и мировом культурном пространстве.

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