Такая система видеонаблюдения экспертов на выборах в нашей республике была организована впервые. И это очень хороший опыт в дальнейшем. Мы дежурили круглосуточно. С нами рядом были два представителя «Ростелекома» для решения возникающих технических проблем. В штабе всё было организовано на высшем уровне. Мы были хорошо обучены. Два человека постоянно находились на связи с Москвой, к ним поступала информация от наблюдателей, а они её отправляли в центр с 08:00 до 20:00.

На 48 участках стояло 96 камер. На участки, где не было организовано видеонаблюдение, мы отправляли мобильные отряды из двух человек по всей республике, которые сдавали нам фотоотчёты с избирательных участков.

Работали в усиленном режиме все три дня. По моим наблюдениям, самая большая явка была в пятницу, в первый день голосования, после полуденной молитвы. В общем, все три дня 17 экспертов в круглосуточном режиме наблюдали за ходом избирательной кампании. В ходе голосования мы не заметили никаких серьёзных нарушения, кроме незначительных, связанных с отсутствием средств индивидуальной защиты. И эту проблему устраняли тут же по нашему звонку на тот или иной избирательный участок. Могу сказать и о высокой явке людей, о прозрачности и легитимности. Радовало и то, что было много свадебных кортежей. Это стало уже доброй традицией.

У нас работал круглосуточно телефон горячей линии, мы предварительно озвучили его всем каналам. Поступило пять звонков, и они больше касались вопросов документации.

Отрадно было то, что нас посетил Глава республики Махмуд-Али Калиматов. Он поблагодарил всех членов Центра общественного наблюдения за бескорыстный труд и ответственное отношение к своему делу. «Я понимаю, какой вклад вы вносите в дело процветания нашего народа, — сказал он. — Я открыт всегда для диалога с общественниками». Такая оценка — тоже высокий показатель нашей деятельности.

Как руководитель штаба выражаю всем огромную благодарность за проделанную работу! Огромное спасибо членам мобильной группы, а также всем, кто обучал наблюдателей работать с техникой.

Также, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность сотрудникам газеты «Ингушетия» за оперативное освещение хода всей избирательной кампании и трёхдневную работу на участках. Благодаря им мы отправляли в журналистский пул грамотные, откорректированные материалы и получили высокую оценку от координатора СКФО, и из 87 регионов вышли на 14-е место. Это тоже высокий показатель и большой бонус!

Я желаю, чтобы избранный состав депутатов понимал свою высокую ответственность перед избирателями и оправдал наши надежды. Это большая ответственность".