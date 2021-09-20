Главное, чтобы избранные депутаты понимали свою ответственность перед избирателями — Лейла Амирханова
«Три дня мы работали в усиленном режиме. В Общественной палате Республики Ингушетия в первый же день голосования, 17 сентября, был открыт Центр общественного наблюдения, руководителем штаба которого была я. Нас было 15 человек, семь человек сидели за мониторами. На двух стенах было организовано видеонаблюдение. В штабе всегда присутствовал Ибрагим Картоев, председатель Общественной палаты.
Такая система видеонаблюдения экспертов на выборах в нашей республике была организована впервые. И это очень хороший опыт в дальнейшем. Мы дежурили круглосуточно. С нами рядом были два представителя «Ростелекома» для решения возникающих технических проблем. В штабе всё было организовано на высшем уровне. Мы были хорошо обучены. Два человека постоянно находились на связи с Москвой, к ним поступала информация от наблюдателей, а они её отправляли в центр с 08:00 до 20:00.
На 48 участках стояло 96 камер. На участки, где не было организовано видеонаблюдение, мы отправляли мобильные отряды из двух человек по всей республике, которые сдавали нам фотоотчёты с избирательных участков.
Работали в усиленном режиме все три дня. По моим наблюдениям, самая большая явка была в пятницу, в первый день голосования, после полуденной молитвы. В общем, все три дня 17 экспертов в круглосуточном режиме наблюдали за ходом избирательной кампании. В ходе голосования мы не заметили никаких серьёзных нарушения, кроме незначительных, связанных с отсутствием средств индивидуальной защиты. И эту проблему устраняли тут же по нашему звонку на тот или иной избирательный участок. Могу сказать и о высокой явке людей, о прозрачности и легитимности. Радовало и то, что было много свадебных кортежей. Это стало уже доброй традицией.
У нас работал круглосуточно телефон горячей линии, мы предварительно озвучили его всем каналам. Поступило пять звонков, и они больше касались вопросов документации.
Отрадно было то, что нас посетил Глава республики Махмуд-Али Калиматов. Он поблагодарил всех членов Центра общественного наблюдения за бескорыстный труд и ответственное отношение к своему делу. «Я понимаю, какой вклад вы вносите в дело процветания нашего народа, — сказал он. — Я открыт всегда для диалога с общественниками». Такая оценка — тоже высокий показатель нашей деятельности.
Как руководитель штаба выражаю всем огромную благодарность за проделанную работу! Огромное спасибо членам мобильной группы, а также всем, кто обучал наблюдателей работать с техникой.
Также, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность сотрудникам газеты «Ингушетия» за оперативное освещение хода всей избирательной кампании и трёхдневную работу на участках. Благодаря им мы отправляли в журналистский пул грамотные, откорректированные материалы и получили высокую оценку от координатора СКФО, и из 87 регионов вышли на 14-е место. Это тоже высокий показатель и большой бонус!
Я желаю, чтобы избранный состав депутатов понимал свою высокую ответственность перед избирателями и оправдал наши надежды. Это большая ответственность".