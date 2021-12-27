Главному энергетику Ингушетии объявлена благодарность Главы республики

Таким образом, власти региона поблагодарили энергетиков за эффективность и ответственность в ходе реализации комплекса технических и организационных мероприятий для обеспечения надежного и качественного электроснабжения избирательных участков в дни голосования, отметили в пресс-службе компании.

«Электроэнергетическая отрасль предполагает постоянную готовность: в профессии нет рабочего и нерабочего времени. Полная круглосуточная мобилизация сил — безусловно, сложное испытание. Но я уверен, ни один из «светлого» братства не жалеет о своем выборе и ни при каких обстоятельствах не покинет «строй». Потому что за спиной — качество и доступность здравоохранения, образования, развитие и процветание страны, комфорт и безопасность ее жителей. И эта причастность к жизни народа — предмет гордости каждого энергетика. Очень ценны для нас внимание и поддержка Главы Республики Ингушетия. Коллектив предприятия получил очередную высокую оценку своей работы и дополнительный стимул ещё более активно решать стоящую перед нами задачу по обеспечению надежного и качественного электроснабжения республики», — подчеркнул Ислам Гандалоев.

Напомним, специалисты филиала «Ингушэнерго» не допустили ни одного технологического сбоя в работе электросетевого оборудования, задействованного в дни голосования в сентябре текущего года.

100-процентному выполнению поставленной задачи предшествовал перечень мероприятий. Энергетики провели внеплановые осмотры и диагностику технического состояния электросетевых объектов, запитывающих 137 избирательных участков. Дополнительно рабочие группы проверили схемы электроснабжения социально значимых объектов и центров телерадиовещания. Выявленные комиссией недостатки устранили в оперативном порядке.

В дни проведения выборов в режиме повышенной готовности непрерывно находились оперативные бригады, оснащенные необходимым инвентарем, экипировкой, средствами защиты, а также машины и специальная техника. В общей сложности — порядка 140 работников из числа производственного, административного и управленческого звена.