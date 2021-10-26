ММА

Главным тренером Ингушетии по смешанным боевым единоборствам назначен Муслим Кациев

0

Главным тренером Ингушетии по смешанным боевым единоборствам на совещании руководства ММА республики назначен Муслим Кациев.

В ходе совещания президент Федерации ММА Ингушетии Ваха Шанхоев выделил высокий профессионализм Муслима Кациева и пожелал ему успехов.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, ведомство надеется на качественную работу нового главного тренера по смешанным боевым единоборствам в республике.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Благодаря системе «Безопасный город» в Ингушетии значительно снизилось количество ДТП
Александр Бастрыкин на «хорошо» оценил работу следственного управления СКР по Ингушетии
«Преступный дуэт» из Ингушетии ответит в суде за хищение 1,3 млн руб., оформив кредиты на инвалидов
В Ингушетии за сутки умерли три человека с Covid-19
Прокуратурой РФ вынесен протест в парламент в целях исключения положений о Конституционном суде Ингушетии
Ингушский спортсмен Адам Дзауров завоевал две медали на открытом турнире по спортивной борьбе грэпплинг в Москве
Исполняющим обязанности министра финансов Ингушетии назначен Адам Хамчиев
Больницы Ингушетии не испытывают проблем с поставкой кислорода
На территории Малгобека Ингушетии высадили около 150 деревьев
При столкновении большегруза и легковушек на ФАД «Кавказ» в Ингушетии пострадал один человек
В городе Малгобеке Ингушетии благоустроили улицу Трудовая

Главное

Яндекс.Метрика

 