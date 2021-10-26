Главным тренером Ингушетии по смешанным боевым единоборствам назначен Муслим Кациев

В ходе совещания президент Федерации ММА Ингушетии Ваха Шанхоев выделил высокий профессионализм Муслима Кациева и пожелал ему успехов.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, ведомство надеется на качественную работу нового главного тренера по смешанным боевым единоборствам в республике.