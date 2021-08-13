Главный единоросс Ингушетии успешно прошел вакцинацию от коронавируса

«Илезов сделал вторую прививку от коронавируса в центральной районной больнице в Сунже», — сказал сотрудник пресс-службы ингушского отделения ВПП.

По словам собеседника издания, перед процедурой зампреду правительства измерили температуру, сатурацию кислорода в крови и частоту сердечных сокращений.

После вакцинации ему вручили прививочный сертификат.

Как сообщил Илезов, в связи с ростом заболеваемости в регионе людям нужно думать о том, чтобы выработать коллективный иммунитет и постараться защитить себя и окружающих от этого недуга.

Напомним, по состоянию на 12 августа за сутки в регионе скончались пять инфицированных, всего жертвами COVID-19 стали 245 человек.

Ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщал, что не успел пройти вакцинацию, хотя уже собирался это сделать, болезнь его опередила.

Как только медицинские показания позволят, руководитель республики планирует сделать прививку от коронавируса нового типа.