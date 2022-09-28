Главный спорткомплекс Ингушетии посетили магистранты РАНХиГС при Президенте России

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Во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани с ознакомительной целью побывала группа магистрантов института Государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России.

По данным пресс-службы Федерации спортивной борьбы республики, магистранты прибыли в регион по приглашению заместителя министра спорта Руслана Белхороева.

Возглавлял делегацию руководитель кафедры парламентаризма и межпарламентского сотрудничества института, профессор Валерий Бакушев. В ходе встречи, гости ознакомились с главной спортивной площадкой республики — Дворцом спорта «Магас», осмотрели спорткомплекс, ознакомились с музеем спортивной Славы, приняли участие в конференции на тему «Депутатская поддержка и управление в сфере спорта», «Планирование и организация спортивных турниров».

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