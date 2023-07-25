Главный судебный пристав и уполномоченный по правам человека в Ингушетии провели совместный прием граждан

Отмечается, что поднимались вопросы обжалования действий и бездействия органов принудительного исполнения, длительности исполнения судебных решений, рассматривались иные заявления.

«Наша общая задача заключается в своевременном реагировании на нарушение прав и свобод граждан, в информировании людей о законных способах разрешения их проблем, поэтому очень важно взаимодействие органов принудительного исполнения и аппарата уполномоченного по правам человека», — подчеркнул Зелимхан Костоев.

Все поступившие в ходе приема обращения граждан нашли полное разрешение, были сразу предложены способы или пути их решения в рамках нормативно-правовой базы, также для рассмотрения по существу приняты письменные обращения от граждан.

Исполнение будет оставаться на личном контроле руководителя УФССП России по республике и УПЧ в Ингушетии.

В ведомстве также отметили, что прием граждан главным судебным приставом проводится еженедельно по четвергам, каждый желающий может обратиться по вопросам исполнения судебных решений и постановлений других уполномоченных органов, применения к должникам мер принудительного взыскания, а также по другим проблемам, входящим в компетенцию управления.