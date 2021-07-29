Главный вуз Ингушетии запускает летнюю школу по основам программирования

«На базе кафедры математики, информации и вычислительной техники физико-математического факультета начинает свою работу летняя школа ИнгГУ — 2021 по основам программирования для детей», — сказал собеседник издания.

По его словам, бесплатное обучение по программе «Основы программирования для школьников» смогут пройти дети в возрасте от 10 до 16 лет. Высококвалифицированные специалисты вуза будут проводить для обучающихся мастер-классы и лекции.

Работа школы может проходить в офлайн-режиме, а также в дистанционном формате — на платформе Zoom.

Занятия продлятся до середины августа.