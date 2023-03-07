Назначение

Главой администрации Малгобекского района Ингушетии утвержден Абдулхамид Костоев

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Абдулхамид Костоев (слева)

Решением муниципальных депутатов главой Малгобекского района утвержден Абдулхамид Костоев. Решение было принято сегодня, 7 марта, сообщается в Телеграм-канале муниципалитета.

Депутаты поздравили главу администрации и пожелали ему успехов на ответственной должности, говорится в релизе.

Напомним, что Костоев исполнял обязанности руководителя муниципалитета с 15 февраля текущего года после того, как свой пост досрочно покинул Камбулат Кузьгов, возглавлявший администрацию района с мая 2022 года.

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