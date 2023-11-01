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Главой сельского поселения Барсуки Ингушетии стал Магомед-Башир Куриев

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После заседания депутатов сельского поселения Барсуки пятого созыва новым главой муниципального образования стал Магомед-Башир Куриев.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, за Куриева проголосовала большая часть народных избранников. После того, как Юнус Темирханов покинул должность главы села по собственному желанию, в повестку дня был включен вопрос об избрании нового руководителя Барсуков.

В мероприятии приняли участие начальник управления внутренней политики администрации Главы и правительства РИ Магомед Евлоев, глава Назрановского района Амирхан Измайлов и председатель районного совета депутатов Идрис Экажев.

«Мы пожелали новому главе села Барсуки плодотворной и успешной деятельности на этом ответственном посту», — подчеркнул Магомед Евлоев.

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