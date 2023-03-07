Мошенничество

Главу кооператива из Ингушетии уличили в незаконном получении гранта в 5 млн руб.

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Правоохранительные органы республики завели уголовное дело на председателя сельскохозяйственного потребительского кооператива по подозрению в крупном мошенничестве при получении средств на приобретение оборудования, сообщили газете «Ингушетия» в полиции.

«Полиция в ходе оперативно-разыскных мероприятий установила, что 28-летний председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива представил в Минсельхоз Ингушетии пакет документов на приобретение линии по производству и фасовке цельномолочной продукции», — сказал сотрудник пресс-службы МВД региона.

Как отметил собеседник, на основании этих документов из республиканского бюджета ему предоставили грант в размере 5 млн рублей.

Правоохранители выяснили, что технологическое оборудование руководитель кооператива не покупал, продукцию не производил, договоры купли-продажи фигурант заключил со своими родными. Фактически указанные контракты представляли собой бестоварную сделку.

Жителю Назрановского района инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ.

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