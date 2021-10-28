Главу подрядной организации уличили в махинациях с отчетами при строительстве водопровода в Ингушетии
По материалам регионального управления ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении подрядчика по подозрению в завышении объемов работ по строительству водопровода в сельском поселении Мужичи. Об этом сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального главка СКР в четверг.
«По данным следствия, в июле 2020 года руководитель коммерческой организации и глава села Мужичи заключили контракт на сумму около 3,5 млн рублей о выполнении работ по строительству водопровода, которые перечислены подрядчику в полном объеме на основании представленных им отчетов», — отметил сотрудник пресс-службы.
По информации собеседника издания, в ходе проверки установлено, что объемы проведенной работы завышены на сумму около 1,6 млн рублей.
Мужчине вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).