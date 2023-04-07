Главу проектной организации из Ингушетии уличили в мошенничестве на 5,5 млн руб.
Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при реконструкции Алханчуртского канала, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МВД.
«В отношении руководителя организации, занимающейся разработкой строительных проектов, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) по факту хищения в 2019-2020 годах 5,5 млн руб.», — сказал сотрудник пресс-службы.
По его данным, средства предназначались для выполнения проектно-изыскательских работ при реконструкции магистрального канала Алханчуртской межреспубликанской обводнительно-оросительной системы.