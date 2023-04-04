Следком

Главу села в Ингушетии осудят за незаконную раздачу земель на 6 млн руб.

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Завершено расследование уголовного дела в отношении главы администрации сельского поселения Назрановского района республики, который обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ингушетии.

Отмечается, что в декабре 2018 года чиновник в отсутствии правовых оснований выделил 8 местным жителям земельные участки, причинив муниципалитету ущерб в размере более 6 млн рублей.

Выполнены необходимые следственные действия, собрана доказательственная база, дело направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в релизе.

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