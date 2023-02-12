Главу стройфирмы из Ингушетии уличили в хищении 8 млн руб.

«Установлено, что директор организации, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, с июля 2019 года по декабрь 2020 года, при исполнении госконтракта на строительство школы на 720 мест в селении Плиево предоставил в Минстрой Ингушетии акты о приемке выполненных работ с несоответствующими действительности сведениями об объемах затрат в сторону их завышения», — сказал собеседник.

Он отметил, что таким образом злоумышленники совершили хищение около 8 млн рублей.

В настоящее время следователи устанавливают круг лиц, причастных к противоправному деянию.

Фигуранту вменяют ч. 4 ст. 159 УК России — «мошенничество».