Мошенничество

Главу стройфирмы из Ингушетии уличили в хищении 8 млн руб.

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Следственной частью ГУ МВД по СКФО по материалам УФСБ и сотрудников 3 ОРЧ ГУ МВД России по округу завели дело на руководителя коммерческой организации по подозрению в мошенничестве при возведении общеобразовательного учреждения, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе окружного полицейского главка в воскресенье.

«Установлено, что директор организации, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, с июля 2019 года по декабрь 2020 года, при исполнении госконтракта на строительство школы на 720 мест в селении Плиево предоставил в Минстрой Ингушетии акты о приемке выполненных работ с несоответствующими действительности сведениями об объемах затрат в сторону их завышения», — сказал собеседник.

Он отметил, что таким образом злоумышленники совершили хищение около 8 млн рублей.

В настоящее время следователи устанавливают круг лиц, причастных к противоправному деянию.

Фигуранту вменяют ч. 4 ст. 159 УК России — «мошенничество».

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