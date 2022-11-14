Главу стройфирмы из Ингушетии заподозрили в хищении 2,7 млн. руб. бюджетных средств

«По версии следствия, в 2019 г. по нацпроекту «Образование» министерство строительства, архитектуры и ЖКХ и гендиректор ООО заключили госконтракт на строительство школы на 720 мест в Назрани на сумму около 500 млн руб.. Заказчик произвел оплату в полном объеме», — сказал представитель ведомства.

По его словам, строительно-техническое исследование объекта показало, что объемы выполненных строительных работ подрядчик завысил на сумму более 2,7 млн руб.

Прокуратура признала обоснованным постановление полиции о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).