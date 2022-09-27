Главы Ингушетии и КБР приняли участие в торжественных проводах мобилизованных

«Пообщался с ними, почувствовал их боевой настрой. Уверен, что наши доблестные воины достойны своих предков, на протяжении многих лет защищавших наш общий дом — Россию. Все они настоящие воины, которые идут защищать передовые рубежи нашей Родины. За каждым из них стоят наши республики. Желаю нашим ребятам, кабардинцам, балкарцам и представителям других национальностей вернуться домой живыми и здоровыми», — написал Махмуд-Али Калиматов.

«Мы правы, и мы победим», — добавил Глава республики.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года объявил о начале частичной мобилизации в армию. Мобилизованы будут те, кто служил, имеет боевой опыт. Речи о мобилизации срочников и студентов не идет. Мобилизация проводится для контроля уже освобожденных территорий. Она коснется всего 1% из 25 миллионов профессиональных военных, это 300 тысяч резервистов.