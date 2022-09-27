Призыв

Главы Ингушетии и КБР приняли участие в торжественных проводах мобилизованных

0

Главы Ингушетии и Кабардино-Балкарской Республики Махмуд-Али Калиматов и Казбек Коков приняли участие в проводах военнослужащих, призванных на службу по частичной мобилизации. Об этом сообщил глава Ингушетии в социальных сетях.

«Пообщался с ними, почувствовал их боевой настрой. Уверен, что наши доблестные воины достойны своих предков, на протяжении многих лет защищавших наш общий дом — Россию. Все они настоящие воины, которые идут защищать передовые рубежи нашей Родины. За каждым из них стоят наши республики. Желаю нашим ребятам, кабардинцам, балкарцам и представителям других национальностей вернуться домой живыми и здоровыми», — написал Махмуд-Али Калиматов.

«Мы правы, и мы победим», — добавил Глава республики.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года объявил о начале частичной мобилизации в армию. Мобилизованы будут те, кто служил, имеет боевой опыт. Речи о мобилизации срочников и студентов не идет. Мобилизация проводится для контроля уже освобожденных территорий. Она коснется всего 1% из 25 миллионов профессиональных военных, это 300 тысяч резервистов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
За три года в Ингушетии на 12% увечилось количество малых и средних предприятий
В Ингушетии благодаря антикоррупционному плану на треть увеличились доходы в бюджет региона
Большинство участников референдумов поддержали вхождение в состав России — экзитполы
Полпред в СКФО заявил о недопустимости формального подхода к частичной мобилизации
Депутат Госдумы и постпред Ингушетии в Москве навестили в госпитале раненных бойцов из республики
В Ингушетии повысят надежность электроснабжения 71 тыс. жителей и 82 СЗО
Делегация АСИ побывала на промышленных предприятиях Ингушетии
В Ингушетии привлекут к ответственности регоператора за возгорание на полигоне ТБО
Глава Ингушетии поздравил дошкольных работников с профессиональным праздником
Сбор зерновых в Ингушетии за пять лет увеличен в 4,5 раза
Делегация Агентства стратегических инициатив прибыла в Ингушетию с рабочим визитом

Главное

Яндекс.Метрика

 