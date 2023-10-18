Год отработает житель Ингушетии за хищение дверей с иномарки
К году принудительных работ приговорили жителя Малгобека за хищение автомобильных дверей почти на 200 тыс. рублей, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе прокуратуры республики.
Отмечается, что 25-летний горожанин в апреле текущего года ночью проник на территорию частного домовладения. Открутив болты, он унес двери с находившегося в нерабочем состоянии Kia Rio, на сумму свыше 191 тыс. рублей.
Приговор Малгобекского городского суда вынесен с учетом возмещения причиненного ущерба хозяину иномарки и примирения сторон.