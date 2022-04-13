Год в колонии-поселении получил житель Ингушетии за стрельбу в человека

Судом установлено, что мужчина в помещении таксопарка «Тешам» в результате внезапно возникшей ссоры выстрелил из травматического пистолета в 23-летнего местного жителя. Таким образом причинив последнему два ранения в область живота, что повлекло за собой длительное расстройство здоровья.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Приговором Магасского районного суда республики ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в колонии-поселении.