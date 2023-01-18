Статистика

Годовая инфляция в Ингушетии по итогу 2022 года составила более 18%

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Среднегодовая инфляция в Ингушетии по итогам 2022 года составила 18,6%, следует из данных Управления федеральной службы госстатистики по СКФО.

«Индекс потребительских цен в декабре 2022 года на все товары и услуги в Ингушетии по отношению к декабрю прошлого года составил 118,6%.», — говорится в документе.

Отмечается, что на продовольственные товары ИПЦ увеличился на 0,6 процентов, а на непродовольственные товары — на 1,1%.

Ранее сообщалось, что в регионе стоимость минимального набора продуктов питания в конце декабря 2022 года в месячном расчете составила 5 675 руб. и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,9%.

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